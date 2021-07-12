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Gündem Abdulhamit Gül’den Surp Takavor Kilisesi açıklaması
Gündem

Abdulhamit Gül’den Surp Takavor Kilisesi açıklaması

İstanbul Kadıköy’deki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 14:26:00 -
Abdulhamit Gül’den Surp Takavor Kilisesi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir." ifadelerine yer verdi.

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