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Abdülcelil Çakar kimdir? Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar atandı. 1988 yılında Antalya’da düzenlenen Müftülük-Vaizlik ihtisas kursunu başarı ile bitirerek İstanbul-Silivri ilçe vaizliği görevine atandı. Sırasıyla 1988- 1991 yılları arasında Silivri Vaizliği, 1991 - 1994 yılları arasında Silivri İlçe Müftülüğü, 1994 - 2004 yılları arasında Büyükçekmece İlçe Müftülüğü, 2004 - 2012 yılları arasında Karamürsel İlçe Müftülüğü, 31.07.2018 tarihinde Esenyurt İlçe Müftülüğüne atanan Abdülcelil Çakar kimdir? Abdülcelil Çakar nereli ve kaç yaşında?

27 Haziran 2019 Perşembe 10:48
Abdülcelil Çakar kimdir? Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar atandı. 1988 yılında Antalya’da düzenlenen Müftülük-Vaizlik ihtisas kursunu başarı ile bitirerek İstanbul-Silivri ilçe vaizliği görevine atandı. Sırasıyla 1988- 1991 yılları arasında Silivri Vaizliği, 1991 - 1994 yılları arasında Silivri İlçe Müftülüğü, 1994 - 2004 yılları arasında Büyükçekmece İlçe Müftülüğü, 2004 - 2012 yılları arasında Karamürsel İlçe Müftülüğü, 31.07.2018 tarihinde Esenyurt İlçe Müftülüğüne atanan Abdülcelil Çakar kimdir? Abdülcelil Çakar nereli ve kaç yaşında?

Abdülcelil Çakar kimdir?

1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Çaykara’nın Maraşlı köyünde bitirdi. 1980 -1981 eğitim ve öğretim yılında Trabzon İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Yöredeki hocalardan Arapça, Tefsir, Hadis ve Fıkıh dersleri okudu. 1986 -1987 eğitim ve öğretim yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Fakültedeki öğrencilik döneminde Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi Camii İmam-Hatipliği görevinde bulundu. Mezuniyetinden sonra İstanbul Bakırköy Hacıveyis Turan Camii İmam-Hatipliğine atandı ve 11 ay süreyle bu görevde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan öğretmenlik sınavını kazandı ve Balıkesir Dursunbey İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliğine atandı.

Aynı dönem içinde Diyanet İşleri Başkanlığınca açılmış olan Müftülük-Vaizlik sınavını da kazanınca öğretmenlikten feragat etti. 1988 yılında Antalya’da düzenlenen Müftülük-Vaizlik ihtisas kursunu başarı ile bitirerek İstanbul-Silivri ilçe vaizliği görevine atandı.

Sırasıyla 1988- 1991 yılları arasında Silivri Vaizliği,

1991 - 1994 yılları arasında Silivri İlçe Müftülüğü,

1994 - 2004 yılları arasında Büyükçekmece İlçe Müftülüğü,

2004 - 2012 yılları arasında Karamürsel İlçe Müftülüğü,

2012 – 2018 yılları arasında da Trabzon ili Sürmene ilçe Müftülüğü görevlerinde bulundu.

31.07.2018 tarihinde Esenyurt İlçe Müftülüğüne atanan Abdülcelil ÇAKAR evli ve üç çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:48
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