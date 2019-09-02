Abdoulay Diaby kimdir? Abdoulay Diaby bonservisi Beşiktaş transfer sezonunun son gününde Abdoulay Diaby'ı İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlı kulüp Abdoulay Diaby ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Peki, Abdoulay Diaby kimdir? Abdoulay Diaby bonservisi ne kadar?

Beşiktaş transfer sezonunun son gününde Abdoulay Diaby'ı İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlı kulüp Abdoulay Diaby ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Peki, Abdoulay Diaby kimdir? Abdoulay Diaby bonservisi ne kadar? Çalışmalar sürüyor Beşiktaş transfer döneminin sona ermesine saatler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen Abdoulay Diaby ile anlaştı. Bu haberin ardından Beşiktaşlı taraftarlar aynı sorunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Abdoulay Diaby kimdir? Abdoulay Diaby kimdir? Sağ kanatta forma giyen Abdoulay Diaby 21 Mayıs 1991'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Sedan altyapısında adım atan Abdoulay Diaby 30 Temmuz 2013'te Lille'e transfer oldu. Bir sezon sonra Mouscrom'a kiralanan Abdoulay Diaby ardından Lille'e döndü. Yetenekli futbolcu 1 Temmuz 2015'te Brügge'e 2 milyon Euro'ya transfer oldu. Takvimler 2018 Ağustos'unu gösterirken Abdoulay Diaby, Brügge'den Sproting'e 5 milyon Euro'ya imza attı. Sporting formasıyla 47 maça çıkan Abdoulay Diaby 7 gol atıp 8 asist yaptı. Genç futbolcu ayrıca Mali Milli Takımı formasıyla çıktığı 17 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

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