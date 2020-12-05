ABD’nin TikTok için verdiği süre doluyor!

Geçtiğimiz aylarda ABD hükümeti TikTok’u engelleyeceğini açıklamıştı. Yapılan itirazlar sonrasında şirketin Amerika menşeili bir firmaya satıldığı takdirde herhangi bir engellemenin söz konusu olmayacağı belirtilmişti.

Mahkeme sürecinden geçen şirkete verilen uzatma süresi bugün itibarıyla doluyor. Trump yönetimi tarafından alınan kara hakkında herhangi bir açıklama yapmayan yeni ABD hükümeti, TikTok konusunda sessizliğini korumaya devam ediyor.

Bloomberg ve Reuters adlı basın kuruluşlarının ismi açıklanmayan kaynaklardan edindiği bilgiye göre TikTok ve ABD hükümeti arasındaki müzakereler bir süre daha devam edecek.

Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından şirkete kısıtlama getirileceği düşünülüyor. Ancak bunun ne zaman uygulanacağı ve şirketi nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Amerika pazarında yaklaşık 100 milyon kullanıcıya sahip olan TikTok’un kullanıcılarını kaybetmemek için yeni hükümet ile anlaşmaya varacağı iddia ediliyor.