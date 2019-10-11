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ABD'nin sırt çevirdiği teröristlere teklifte bulundular

Barış Pınarı Harekatı, İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor. İsrailli yetkililer, YPG'li teröristlere destek vereceklerini duyurdu.

11 Ekim 2019 Cuma 17:40
ABD'nin sırt çevirdiği teröristlere teklifte bulundular

ABD tarafından yüzüstü bırakılan Suriye’deki YPG’li teröristlere, işgalci-terörist devlet İsrail’den destek teklifi geldi. İngiliz Independent Arabia’ya açıklamada bulunan bir İsrailli yetkili, Türk saldırılarına karşı teröristlere zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi destekler sağlayabileceklerini ifade etti.

İsrailli üst düzey bir yetkili, İngiliz Independent Arabia'ya yaptığı açıklamada, Türk saldırılarına karşı askeri eylemde bulunmasalar bile YPG'li teröristlere zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi destekler sağlayabileceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rojava'ya birliklerini geri çekme, YPG'li teröristleri kendi kaderine terk etme ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail'in şaşkınlık yaşadığını söyleyen İsrailli üst düzey yetkili, Türk saldırılarına karşı askeri eylemde bulunmasalar bile Kürtlere zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi destekler sağlayabileceklerini ifade etti.

ABD'nin kararını desteklemediklerini duyurdular

Yetkili açıklamasında ABD Başkanı'nın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki olan İsrail'e dahi sürpriz yaptığını belirterek Trump'ın siyasi politikasının ne ABD, ne dış siyaset ne de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından olmadığının altını çizdi. Kararları yalnızca kendi düşüncesi doğrultusunda aldığını vurguladı.

Yetkili, İsrail'in, Suriye savaşı sırasında IŞİD ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere yönelik desteğin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu belirterek güvenlik alanında İsrail'in teröristlere koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi. İsrail'in gerektiğinde YPG'li teröristleri Türkiye'ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını belirten yetkili Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail'in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini ifade etti. Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:40
  1. İsrail
  2. YPG

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