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Aktüel ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'dan FDA kurulunun Kovid-19 aşısı onayına övgü
Aktüel

ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'dan FDA kurulunun Kovid-19 aşısı onayına övgü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:21:27 -
ABD'nin seçilmiş başkanı Biden'dan FDA kurulunun Kovid-19 aşısı onayına övgü

NEW YORK (AA) - ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulunun Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay vermesini “karanlık bir zamanda parlak bir ışık” olarak tanımladı.

Biden, kurulun Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu aşının politik etkiden bağımsız olarak güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren bilim insanlarına ve halk sağlığı uzmanlarına minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Kurulun onayını “Gereksiz karanlık bir zamanda parlak bir ışık” olarak niteleyen Biden, bilimin bütünlüğünün çalışmaları bu noktaya getirdiğini kaydetti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için, bağımsız uzmanlardan oluşan FDA danışma kurulunun dün gün boyu süren toplantısı sonrası yapılan oylamada 4'e karşı 17'yla FDA'ya acil kullanım yetkisi verilmişti.

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