ABD'nin kararına tepki gösterdiler! 'Suriye'deki varlığımız devam edecek'

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine karar veren Başkan Donald Trump'ın, ardından Afganistan'daki Amerikan askerlerin sayısının önemli oranda azaltmayı hedeflediği haberi Berlin’de tepkilere neden oldu.

Federal hükümet adına bir açıklama yapan sözcü Ulrike Demmer, Başbakan Merkel’in önceden bilgilendirilmediğini söylerek "ABD'nin Suriye'den asker çekme konusunda bize danışması iyi olurdu" dedi.

"ABD önceden haber vermeliydi"

Demmer açıklamasına "Konuyla ilgili kararı öğrendik. Ancak ABD’nin müttefiki ve DAEŞ karşıtı koalisyonun ortağı olarak bizimle önceden istişareler yapması doğru olurdu" şeklinde devam etti.

Federal hükümetin DAEŞ’i hala büyük bir tehlike olarak gördüğünü bildiren sözcü, Almanya’nın bölgedeki angajmanının ABD’nin kararından bağımsız süreceğini duyurdu.

Berlin, DAEŞ’le mücadele eden uluslararası koalisyona dört adet Alman Tornado keşif uçağı ve havada yakıt ikmali yapabilen tanker uçağıyla katkıda bulunuyor.

Ürdün’ün Suriye sınırına yakın Azrak'ta bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlandırılan Alman birliğinde bin 200 asker bulunuyor.

"Trump'ın başarıları riske sokma tehlikesi var"

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, DAEŞ’in püskürtüldüğünü ancak tehlikenin geçmediğini savunarak "Trump’ın kararının DAEŞ ile mücadeleye zarar verme ve elde edilen başarıları riske sokma tehlikesi var" demişti.

Maas, "Amerikan tarafının ani yön değişikliğinin sadece kendileri için sürpriz olmadığını" da belirtmişti.

Birlik Partileri CDU/CSU adına bir açıklama yapan dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Trump'ın adımını "yanlış bir işaret" olarak tanımladı.

"Bu karar Suriye'deki istikrarsızlığın devamına yol açacak"

Hardt, "Bölgede DAEŞ'e karşı mücadelede başarılı bir ilerleme oldu. Bu Alman askerlerinin de katılımıyla oldu. Ancak alınan karar Suriye'deki istikrarsızlığın devamına yol açacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan 17 yıldır Afganistan'da görev yapan Amerikan askerlerinin sayısının azaltılacağı yönündeki açıklamalar da Berlin’de ‘şaşkınlık’ yarattı.

Federal Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, Alman hükümetinin diplomatik kaynaklar üzerinden Washington’la ilişki kurmaya ve kararın ayrıntıları konusunda bilgi almaya çabaladığı ifade edildi.