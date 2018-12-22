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ABD'nin kararına tepki gösterdiler! 'Suriye'deki varlığımız devam edecek'

Almanya, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını tepkiyle karşıladı. Almanya hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer,"Konuyla ilgili kararı öğrendik. Ancak ABD’nin müttefiki ve DAEŞ karşıtı koalisyonun ortağı olarak bizimle önceden istişareler yapması doğru olurdu" dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:27
ABD'nin kararına tepki gösterdiler! 'Suriye'deki varlığımız devam edecek'

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine karar veren Başkan Donald Trump'ın, ardından Afganistan'daki Amerikan askerlerin sayısının önemli oranda azaltmayı hedeflediği haberi Berlin’de tepkilere neden oldu.

Federal hükümet adına bir açıklama yapan sözcü Ulrike Demmer, Başbakan Merkel’in önceden bilgilendirilmediğini söylerek "ABD'nin Suriye'den asker çekme konusunda bize danışması iyi olurdu" dedi.

"ABD önceden haber vermeliydi"

Demmer açıklamasına "Konuyla ilgili kararı öğrendik. Ancak ABD’nin müttefiki ve DAEŞ karşıtı koalisyonun ortağı olarak bizimle önceden istişareler yapması doğru olurdu" şeklinde devam etti.

Federal hükümetin DAEŞ’i hala büyük bir tehlike olarak gördüğünü bildiren sözcü, Almanya’nın bölgedeki angajmanının ABD’nin kararından bağımsız süreceğini duyurdu.

Berlin, DAEŞ’le mücadele eden uluslararası koalisyona dört adet Alman Tornado keşif uçağı ve havada yakıt ikmali yapabilen tanker uçağıyla katkıda bulunuyor.

Ürdün’ün Suriye sınırına yakın Azrak'ta bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlandırılan Alman birliğinde bin 200 asker bulunuyor.

"Trump'ın başarıları riske sokma tehlikesi var"

Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, DAEŞ’in püskürtüldüğünü ancak tehlikenin geçmediğini savunarak "Trump’ın kararının DAEŞ ile mücadeleye zarar verme ve elde edilen başarıları riske sokma tehlikesi var" demişti.

Maas, "Amerikan tarafının ani yön değişikliğinin sadece kendileri için sürpriz olmadığını" da belirtmişti.

Birlik Partileri CDU/CSU adına bir açıklama yapan dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Trump'ın adımını "yanlış bir işaret" olarak tanımladı.

"Bu karar Suriye'deki istikrarsızlığın devamına yol açacak"

Hardt, "Bölgede DAEŞ'e karşı mücadelede başarılı bir ilerleme oldu. Bu Alman askerlerinin de katılımıyla oldu. Ancak alınan karar Suriye'deki istikrarsızlığın devamına yol açacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan 17 yıldır Afganistan'da görev yapan Amerikan askerlerinin sayısının azaltılacağı yönündeki açıklamalar da Berlin’de ‘şaşkınlık’ yarattı.

Federal Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, Alman hükümetinin diplomatik kaynaklar üzerinden Washington’la ilişki kurmaya ve kararın ayrıntıları konusunda bilgi almaya çabaladığı ifade edildi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:27
  1. Almanya
  2. ABD
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • AydınAydın19 dk önce
    ABD olmadan orada bir hiç olduğunuzu kabul etmek istemiyorsunuz ama öylesiniz.
  • Yunus 16 Yunus 16 21 dk önce
    BAŞTA FRANSA OLMAK ÜZERE AVRUPA SOKAKLARININ NEDEN KARIŞTIĞI, ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILIYOR!!! ABD İNGİLTEFRANSALMANYA YA GELİN HEPBERABER TÜRKİYE Yİ VURALIM BÖLGEDE DE 4 TANE DEVLET KURALIM DEDİ!! MACRON VE MARKEL ÇEKİNSER KALIP DESTEK VERMEYİNCE! ABD Yİ YÖNETENLER DÜĞMEYE BASTI SOKAKLAR KARIŞTI!! ABD DE BÖLGEDE Kİ AĞIRLIĞIMI ÇEKİYORUM DİYE FRANSALMANYA YA BLÖF YAPTI VE BLÖF TUTUYOR, YANİ ASLINDA ABD NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜTÜN HAÇLI BÖLGEDE VE AKDENİZ DE !!! KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM!! KİMSENİN BÖLGEDEN GİTTİĞİ FALAN YOK!! DEVLETİ YÖNETENLER, ABDİNGİLTREFRANS ALMANYA BİRLİĞİNE ÇOMAK SOKMAK OLMALI. ÖYLE SİYASET POLİTİKA İZLEMELİDİRLER. BU HAÇLI ÖNCÜ BİRLİĞİ BOZULMALI. BÜYÜK HARP KOPMADAN BU BİRLİK DAĞIRILMALI! DOĞRU SİYASET. YETKİLİLER GÜNLÜK HABERLERE TAKILIP AÇIKLAMA YAPIYORLAR. ABCDEFG... PLANLARIMIZ OLMALI
  • ugur erogluugur eroglu40 dk önce
    hepsinin korkulari türkiyenin güclenmesi............

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