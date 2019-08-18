ABD'nin 'güvenli bölge' açıklamalarına sert tepki! Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulacak olan 'güvenli bölge' konusunda YPG'li teröristlerin sözcülüğünü yaparak masaya oturan Amerika Birleşik Devletleri'ne, İran'dan çok sert tepki geldi.

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinden endişe duyduklarını dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Washington’un bu eylemlerinin Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalındaki paylaşıma göre Abbas Musevi, "Amerikalı yetkililerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik son açıklamaları ve anlaşmaları kışkırtıcı ve endişe verici" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalındaki paylaşıma göre Musevi, "ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki tavrı, uluslararası hukuk ile BM Anlaşması’ndaki ilkelere aykırı" dedi.

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