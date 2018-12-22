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ABD’nin boşalttığı gözlem kulelerine YPG’liler yerleşti

ABD'nin Suriye'de bulunan birliklerini çekme kararının ardından Türkiye-Suriye sınırında bulunan gözlem kulelerine yerleşmeye çalışan teröristler, Türkiye sınırında konuşlu birliklerin hareketlendiğini fark etmeleriyle beraber paçavralarını sökerek kaçtı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:29
ABD’nin boşalttığı gözlem kulelerine YPG’liler yerleşti

Göksel Çağlav  Ankara

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye’de bulunan askeri ve sivil unsurlarını çekme kararının ardından Türkiye-Suriye sınırında bulunan gözlem kulelerinden de askeri unsurlarını çekti. Bir süre sonra gözetleme kulelerine gelen teröristler, terör örgütü PKK/YPG paçavralarını asmak istediler. Türkiye sınırında konuşlu birliklerin hareketlendiğini ve müdahale edeceğini fark eden teröristler bir süre sonra paçavralarını sökerek kaçtılar. Sınırdaki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)  birliklerinin bulunduğu Fırat’ın karşı kıyısındaki bir grup terörist, mevzi kulesi çevresinde ellerindeki silahlarla gösteri yapmaya çalıştı. ÖSO birliklerinin müdahale hazırlığı yapmasının üzerine teröristlerin, kulenin içerisine girerek gözden kayboldukları görüldü.

Beton tünelleri tuzaklıyorlar

ABD’nin çekilme kararının ardından batılı ülkelere adeta yalvararak, olası harekatın önüne geçmesini isteyen teröristlerin, Mehmetçiğin karşısında direnemeyeceklerini anlayınca, kendi kazdıkları ve inşa ettikleri beton tünelleri el yapımı patlayıcılar (ELP) ile tuzaklamaya başladıkları tespit edildi. Örgütün içerisinden silah bırakarak kaçan ve Türkiye’ye teslim olan terör örgütü militanları, bölgede yaşanan gelişmeleri aktarırken, örgütün sivilleri kalkan olarak kullanmak için planlar yaptığını anlattılar. Sınırda etkisiz hale getirilmemek için sivil kıyafetle sözde devriye atarak sınırın Türkiye tarafında neler olup bittiğini anlamaya çalışan teröristlerin zaman zaman ellerinde bulunan droneları de kullanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:29
  1. Ankara
  2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  3. Suriye
  4. Türkiye-Suriye sınırı
  5. ABD'nin Suriye’de bulunan askeri ve sivil unsurlarını çekme kararı
  6. PKK/YPG
  7. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  8. Fırat
  9. ÖSO birlikleri
  10. ABD
  11. Mehmetçik
  12. el yapımı patlayıcılar (ELP)

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