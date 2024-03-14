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Ekonomi ABD'liler hem şok hem de rahatsızlık içinde! 'Türkiye altın fiyatlarını oynattı' diyerek duyurdular
Ekonomi

ABD'liler hem şok hem de rahatsızlık içinde! 'Türkiye altın fiyatlarını oynattı' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-03-14 13:58:00 -
ABD'liler hem şok hem de rahatsızlık içinde! 'Türkiye altın fiyatlarını oynattı' diyerek duyurdular

Dolar yerine altın toplayan Türkiye ve bazı ülkeler, ABD'de rahatsızlığa sebep olmaya devam ediyor. ABD basınından Businer Insider'a konuşan XTB'nin araştırma direktörü Kathleen Brooks, dünyadaki altın fiyatlarının Türkiye, Çin ve Hindistan'ın alımlarından kaynaklı yükseldiğini öne sürdü.

Son günlerde Bitcoin ve altın yükselişini sürdürerek rekor seviyelerden işlem görüyor. Analistler, altın ve dijital paranın enflasyon ve faiz oranlarının piyasa için en önemli öncelik olmaya devam ettiği alışılmadık bir makroekonomik ortamdan farklı şekillerde yararlandığını söylüyor.

Bitcoin ve altın şu anda piyasadaki en sıcak varlıklardan ikisi. Ancak yükselişlerinin sebepleri farklı. Online aracı kurum XTB'nin araştırma direktörü Kathleen Brooks Business Insider'a verdiği demeçte, "Bence bu bir tesadüf. Altın belirli insanları, bitcoin ise diğer yatırımcıları cezbediyor. Çeşitli faktörler ikisini de yeni rekorlara taşıdı, ancak her ikisinin de aynı anda yükseliyor olması gerçekten makro zeminin bir cilvesi" dedi.

Brooks, "ETF alanına yayılmak bitcoin için muazzamdı. Geçmişteki yarılanmalar fark edilmedi ancak bu sefer böyle olmadı, çünkü bitcoin çok daha yaygın ve bu da talebin devam etmesine yardımcı olacak" dedi.

Altının yükselişinde TCMB faktörü var

Altının 2024'ün başlarındaki yükselişi daha silik oldu. Ancak yatırımcılar altını düşük fiyat dalgalanmalarıyla güvenli liman olarak görüyor. Altın salı günü hafif bir düşüş yaşadı ancak Troy ons başına 2.159 dolarla bugüne kadar yaklaşık %4,5 artış gösterdi ki bu aralık ayındaki 2.140 $'lık rekorun üzerinde bir artış.

Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları son aylarda altın satın alarak fiyatın yükselmesine yardımcı oldu. Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasına hazırlanırken, ABD doları gibi diğer büyük varlıkların değer kaybetmesiyle birlikte, rezervlerini çeşitlendirmek için altına yükleniyor.
ADM Investor Services International'ın baş ekonomisti Marc Ostwald, "Altın, hiç şüphesiz merkez bankaları tarafından yönlendiriliyor. Portföylerinde çok fazla dolar olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Başka çok fazla alternatif yok ama altın bunlardan biri" dedi.
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