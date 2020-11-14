  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti
Aktüel

ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, iddiayı "Hollywood senaryosu" diyerek reddetti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:50:49 -
ABD'li yetkililer El Kaide'nin iki numarasının İran'da öldürüldüğünü iddia etti

ANKARA (AA) - ABD'li yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

The New York Times gazetesi, adı açıklanmayan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, 1998'de Afrika'daki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanan Mısırlı Ebu Muhammed el-Masri kod adlı Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos'ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran'da vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Suikast sonucunda Masri'nin kızı Meryem'in de hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem'in El Kaide'nin kurucularından Usame Bin Ladin'in 2019'da öldürülen oğlu Hamza ile evli olduğu da kaydedildi.

El Kaide’nin kurucularından mevcut lider Eymen el-Zevahiri’nin muhtemel halefi olarak görülen Masri, 1998 yılında ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine yönelik saldırıları organize etmekle suçlanıyordu. ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Masri'nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

- Tahran iddiaları reddetti

ABD medyasında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'da El Kaide üyelerinin bulunmadığını söyledi.

Hatibzade, iddiaları "ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası" ve "Hollywood senaryosu" olarak niteledi.

- İran medyasında baba ve kızın öldürüldüğüne dair haberler

İran söz konusu iddiaları reddetse de devlet televizyonu, 8 Ağustos'ta emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan vatandaşı baba ve kızın başkent Tahran'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Haberde, hayatını kaybeden baba ve kızın ismi Ahmed Davud ile Meryem Davud olarak açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm
Gündem

Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm

Doğal gaz rezervinin bir çikolata etmediğini söylerek cehaletini gösteren Özgür Demirtaş, şimdi de doları kendisinin düşürdüğünü ima etti...
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?
Dünya

Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?

Türkiye taraftarı olan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, Azerbaycan'ın Rusya'nın dayatmasıyla Azerbaycan'ın alelacele Ermenistan ile anlaşma im..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay