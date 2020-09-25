ABD'li siyasetçi Trump üzerinden Türkiye'ye böyle nefret kustu

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump üzerinden Türkiye'ye nefret kustu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore liderİ Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösteren Pelosi, Trump'ın uzun süredir görevde olan bu liderlere özendiğini söyledi.

Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda görevini barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınması hakkında gazetecilere konuşan Pelosi küstah sözler sarfederek Türkiye'de demokrasi olmadığını ileri sürdü.

Trump'ın başkanlık yemininin gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Pelosi, "Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kaybetmesi durumunda başkanlık görevini barışçıl bir şekilde rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt vermişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının seçime hile karıştıracağını iddia eden Trump "Oy pusulaları hakkında sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" dedi.

Öte yandan Trump daha önce de seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları cevapsız bırakmıştı.