ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah tehdit!
ABD'li senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine müdahalesine dair küstah tehditlerde bulundu.08 Ekim 2019 Salı 01:43
Fox News'e konuşan Türkiye düşmanı ABD'li senatör Lindsey Graham, küstahça tehditlerde bulunarak "Türkiye Suriye'ye adımını atarsa, Türkiye ordusu ve ekonomisine yaptırım uygulanması için elinden gelen her şeyi yapacağını" ifade etti.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birlikleri, Türkiye'nin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi bölgeden çekilmeye başlamıştı.
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