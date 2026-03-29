ABD’li Senatörden tarihi itiraf: Vietnam ve Irak gibi İran savaşında da yalan söyleniyor

Minnesota eyaletinde düzenlenen "Krallara Hayır (No Kings)" mitinginde konuşan Senatör Bernie Sanders, ABD tarihinin en karanlık sayfalarından birinin daha yazıldığını itiraf etti. Trump ve Netanyahu ikilisinin Kongre’den icazet almadan, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak başlattığı İran saldırısının "anayasaya aykırı" olduğunu vurgulayan Sanders, egemen bir ulusa yönelik bu zorbalığın derhal son bulması çağrısında bulundu. Sanders’ın "Yalanlarla savaş yönetiyorlar" çıkışı, Batı’nın "demokrasi" maskesini bir kez daha düşürdü.

Sanders, "Bir ay önce Trump ve ortağı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir savaş başlattı. Bu savaş anayasaya aykırıdır. Trump, Kongre'den yetki istemedi veya almadı. Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir. Egemen bir ulus, seçtiği herhangi bir nedenle başka bir egemen ulusa öylece saldıramaz." dedi.

Senatör Sanders, "Amerikan halkına Vietnam Savaşı hakkında yalan söylendi, Irak Savaşı hakkında yalan söylendi ve bugün İran Savaşı hakkında bize yalan söyleniyor. Bu savaş derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

"TRUMP'IN İRAN SAVAŞI İÇİN EK BÜTÇE TALEBİ YENİLGİYE UĞRATILMALIDIR"

Bernie Sanders, İran'da yaklaşık 2 bin sivilin öldürüldüğünü, 498 okulun Amerikan ve İsrail füzeleri tarafından bombalandığını ifade etti.

Lübnan'da binden fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla Lübnanlının evlerinden edildiğini söyleyen Sanders, Batı Şeria'da İsrailli sivil milislerin evleri yaktığını ve Filistinlileri öldürdüğünü vurguladı.

"Trump'ın İran savaşı için ek bütçe talebi yenilgiye uğratılmalıdır." diyen Bernie Sanders, "İsrail ordusuna bomba ve buldozerler için yaklaşık bir milyar dolarlık silah satışını engelleyecek mevzuat üzerinde Senato'da oylama yapılması için baskı yapacağım. Gazze'de soykırım yapmış bir ulus, bir hükümet, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askeri desteğe ihtiyaç duymaz." ifadesini kullandı.