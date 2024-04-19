ABD'li Senatör Sanders'tan Biden'ın siyoniste desteğine tepki!

İsrail'in, yardım konvoylarının geçişine izin vermemesiyle Gazze'de binlerce çocuğun açlıkla yüzleştiğini dile getiren Sanders, bu durumu "akıl almaz" ve "oldukça üzücü" olarak değerlendirdi.

Sanders, "(Medyada) Hiç öfke görebiliyor musun? Bir yere kadar şu ya da bu şekilde (Gazze'deki olaylar) tartışılıyor ama gerçek şu ki ABD, İsrail ordusuna yatırım yapıyor." dedi.

Öte yandan neredeyse tüm büyük ülkeler arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranının ABD'de olduğunu vurgulayan Sanders, ABD medyasının iklim değişikliği konusuna da yeterli seviyede ilgi göstermediğini aktardı.

Sanders, resmi internet sitesinden 15 Nisan'da yayınladığı açıklamada, Gazze'de yaşananları "dehşet verici" olarak nitelerken, ABD'nin Netanyahu hükümetine yardımlarını durdurması çağrısını yinelemişti.