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ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye büyük küstahlık: Size Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, teröristleri temizlemek için Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan Pınar Barışı Harekatı'na ilişkin skandal açıklamada bulundu. Büyük küstahlık gösteren Graham, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin Türkiye'ye 'yeşil ışık yakılmadığını' yazdı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:25
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye büyük küstahlık: Size Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, terör koridoru oluşumunu engellemek için başlatılacak olan Pınar Barışı Harekatına ilişkin Türkiye'ye yönelik skandal ifadelerde bulundu.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Graham, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan operasyon için Türkiye'ye "yeşil ışık yakılmadığını" yazdı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"CHP ve HDP'nin kırmızı çizgisi"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Graham, "Türk hükümetine sesleniyorum. Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı" dedi.

Graham, "Bu konuda Kongre'de aşmamanız gereken bir kırmızı çizgi olarak görmeniz gereken her iki partinin de desteğini alan büyük bir itiraz var" ifadelerini kullandı.

Kürtleri teröristlerle bir tutuyor

Kürtlerle teröristleri bir tutan Graham, 'Kürtlerin yanında dur' etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Kırılgan bir ilişkiden geriye kalanları da yok etmek istiyorsanız, Suriye'de askeri bir işgal bu işlevi görür" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:25
  1. ABD'li Senatör Lindsey Graham
  2. Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham
  3. Pınar Barışı Harekatı

YORUM YAZ

  • Murat Murat 7 dk önce
    Bu dingil kendini trafik polisi zan ediyor.
  • vatandaş arifvatandaş arif8 dk önce
    HOŞTTTTT
  • Köpek döver Köpek döver 9 dk önce
    Lan ........... daha öğrenemedinmi T.C eski T. C değil gelir ..........
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 10 dk önce
    BU GÜN BİR KERE HOOOŞT DEDİK.
  • İktidar üyesi biri ...İktidar üyesi biri ...10 dk önce
    İktidar üyesi birisi çįkıp, Ey Amerika senin Suriyede Irakda ne isin var diye neden sormaz acaba?

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