ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye büyük küstahlık: Size Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, terör koridoru oluşumunu engellemek için başlatılacak olan Pınar Barışı Harekatına ilişkin Türkiye'ye yönelik skandal ifadelerde bulundu.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Graham, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan operasyon için Türkiye'ye "yeşil ışık yakılmadığını" yazdı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"CHP ve HDP'nin kırmızı çizgisi"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Graham, "Türk hükümetine sesleniyorum. Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı" dedi.

Graham, "Bu konuda Kongre'de aşmamanız gereken bir kırmızı çizgi olarak görmeniz gereken her iki partinin de desteğini alan büyük bir itiraz var" ifadelerini kullandı.

Kürtleri teröristlerle bir tutuyor

Kürtlerle teröristleri bir tutan Graham, 'Kürtlerin yanında dur' etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Kırılgan bir ilişkiden geriye kalanları da yok etmek istiyorsanız, Suriye'de askeri bir işgal bu işlevi görür" diye ekledi.