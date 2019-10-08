ABD'li komutan Votel'den dikkat çeken Türkiye yorumu
CENTCOM eski komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Votel, YPG/PKK'nın kendini bir süre savunacağını, ancak Türkiye'nin modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceğini anlayınca da bölgeyi terk edeceklerini söyledi.08 Ekim 2019 Salı 22:21
ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) eski komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon konusunda düşüncelerini açıkladı.
YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir."
6 AY ÖNCE GÖREVİ DEVRETMİŞTİ
3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti.
KAYNAK: HABER7
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