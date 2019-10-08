ABD'li komutan Votel'den dikkat çeken Türkiye yorumu CENTCOM eski komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Votel, YPG/PKK'nın kendini bir süre savunacağını, ancak Türkiye'nin modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceğini anlayınca da bölgeyi terk edeceklerini söyledi.

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) eski komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyon konusunda düşüncelerini açıkladı. YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir." 6 AY ÖNCE GÖREVİ DEVRETMİŞTİ 3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti. KAYNAK: HABER7

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