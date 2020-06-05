'ABD’li dondurma şirketi Filistin konusunda dondu kaldı'

Salı günü, Amerikanın en ünlü dondurma markası Ben & Jerry's, Minneapolis'te polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'a kullanılan orantısız şiddeti kınayan sert bir açıklama yaptı.

Kurumun yayınladığı açıklamada "George Floyd öldürülmesi insanlık dışı beyaz üstünlüğünün(!) ve polis şiddetinin bir sonucudur." ifadesi yer alıyor.

Buraya kadar her şey normal ama İsrail ortaklı dondurma firması

Ben & Jerry's nin silahsız olan ve otistik filistinli Iyad Halaq sözkonusu olduğunda adeta donup kalması da dikkatlerden kaçmıyor.

Ben & Jerry's açıklamasında,

"George Floyd'un başına gelen siyahilere en başından beri düşman muamelesi yapan ırkçı ve önyargılı bir sistem ve kültürün öngörülebilir sonucuydu. Minneapolis'te George Floyd'un ölümü, 1619'da Jamestown'da ilk defa ülkemizin kıyılarında köleleştirilmiş erkek ve kadınların bu kıtaya geldiklerinde ekilen meyvenin tohumları'

Vermont merkezli dondurma şirketinin açıklamalarında İsrail sözkonusu olduğunda neden donup kaldığı ise şu şekilde özetlenebilir.

Ben & Jerry firması 1987 yılından beri lisans sahibi ortağı ile işgal edilmiş topraklarda faaliyetlerini sürdürüyor.

2011 yılından bu yana, Filistin'de Adalet Platformu (VTJP), Ben & Jerry firmasının yerleşimlerde çalışmalarını durdurması için uğraşıyor. VTJP'ye 20 ülkeden binlerce kişi ve 250'ye yakın örgüt de destek veriyor. Bu ortak istek, Ben & Jerry's'in yasadışı İsrail yerleşimlerinde satışları durdurması ve İsrail'in işgaline açıkça karşı çıkması.

2015 yılında boykot, elden çıkarma ve yaptırım kampanyasını yürüten (BDS), ticari uygulamalarını değiştirmeyi reddetmesi nedeniyle markanın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

BDS , 2015'te yaptığı açıklamada , "Artık Ben & Jerry'nin sosyal olarak sorumlu 'vicdanına' başvurmanın hedeflerimize ulaşmayacağı açık." İfadelerine yer vermişti.

Ben & Jerry'nin sosyal direktörü Rob Michalak, "Misyon öncelikli bir organizasyon olarak küresel işimizde değerlere dayalı iş kararları veriyoruz." diyor.

Şirket, İsrail yerleşimlerinde Shufersal süpermarketleri tarafından satılan dondurmasının, bu yıl başlarında, İsrail'in yasadışı faaliyetlerinden ve yerleşim yerlerindeki insan hakları ihlallerinden yararlanan 112 şirketten biri olarak listelenmişti.

Çarşamba günü, VTJP üyesi Ian Stokes, Middle East Eye'a organizasyonunun Ben & Jerry's ile birkaç kez görüştüğünü ve yazıştığını ancak şirketin endişelerini ciddiye alıp almadığı konusunda net olmadıklarını söyledi. VTJP yaptığı açıklamada devamla, "Temel olarak yönetim ve yönetim kurulu bizi dinleyecek, ancak herhangi bir eyleme cevap vermeyecek." dedi.

MEE'den gelen sorulara yanıt olarak, Ben & Jerry'nin medya ekibinin direktörü Sean Greenwood, şirketin 2015 beyanına

atıfta bulunarak, bu noktada ekleyecek başka bir açıklaması olmadığını da sözlerine ekledi.

Ben & Jerry's, iklim değişikliği, mülteci hakları, göçmenler ve LGBTQ topluluğunun yanı sıra 2016'dan beri Amerika'da Kara Yaşamlar Hareketi'ni destekleyen açıklamalarıyla dikkat çeken bir şirket olarak biliniyor.

Ancak eylemciler, özellikle Beyaz Saray'daki Trump yönetimi ile Filistinlilerin hakları sözkonusunda olduğunda Ben & Jerry's'in ikiyüzlü davrandığı görülebilir diyor.

Aktivist Nerdeen Kiswami MEE'ye durumu şöyle özetliyor "Ben & Jerry'nin siyahların kurtuluş mücadelesi söylemi, sadece durumdan fayda sağlamak. Şirket böylece siyahilerden metalanıyor''

Kiswami, dondurma şirketiyle ilgili "İsrail'i destekleyerek onu beslemeye devam ettiklerinde beyaz üstünlüğüne karşı durmayı nasıl iddia edebilirler? Kara Yaşam Meselesi sadece bir slogan değil, Siyahileri her gün baskı altına alan ve öldüren ırkçı üstünlükçü ideolojilere yakın duruyorlar.” diyor.

Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ve "yüzyılın anlaşması" na verdiği destek göz önüne alındığında Stokes, Ben ve Jerry'nin İsrail yerleşim yerlerinden ayrılmasının ve işgale karşı konuşmasının çok daha önemli olduğunu söyledi.

Stokes, "Şirket Vermont dışındaki ilk fabrika olan İsrail franchise'ı üzerinde herhangi bir işlem yapmaya isteksiz görünüyor ve Ben Cohen'in (kurucu ortak) İsrail franchise sahibi Avi Zinger ile dost olduğunu biliyoruz," dedi. .

Kaynak: middleeasteye