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ABD'li borsayla ortaklık bitti! İşte yeni ortaklık yapısı

ABD'li borsa işletmecisi Nasdaq'ın Borsa İstanbul'daki yüzde 7'lik payı TVF'ye geçti. Yeni ortaklık yapısında Nasdaq'ın payı sıfırlanırken, TVF payı ise yüzde 80.6'ya yükseldi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:57
ABD'li borsayla ortaklık bitti! İşte yeni ortaklık yapısı

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Borsa istanbul'da yüzde 7 olan ABD'li borsa işletmecisi Nasdaq payı yeni ortaklık yapısında sıfırlandı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) payı ise yüzde 80.6'a yükseldi.

Nasdaq'ın geçtiğimiz yıllarda aldığı payların Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçtiği görülüyor. Konuya yakın iki kaynak söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Nasdaq ile yapılan ortaklık sözleşmesinde şirkete çıkış opsiyonu tanındığını ve Nasdaq'ın bu opsiyonu kullanmış olabileceğini ifade etti.

'ÇIKIŞ OPSİYONU VARDI'

Reuters'e bilgi veren konuya yakın üst düzey bir kaynak, ortaklık yapısında görülen bu değişikliğin nedeni ile ilgili olarak, "Nasdaq ile yapılan anlaşmada bir çıkış opsiyonu vardı. Bu kullanılmış olabilir" dedi. Konuya yakın bir başka kaynak da, "Nasdaq'ın opsiyonunu kullanacağı söyleniyordu, bununla ilgili resmi bir duyuru biz de görmedik ama bu değişiklik bu satışın gerçekleştiğini gösteriyor" diye konuştu.

İŞTE YENİ ORTAKLIK YAPISI

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:57
  1. Borsa İstanbul
  2. Nasdaq
  3. Türkiye Varlık Fonu

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