  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
Aktüel

ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı

Aşı adayı, klinik deneme aşamasına geçen potansiyel Kovid-19 aşıları arasında tablet formundaki ilk örnek oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:27:37 -
ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı

ANKARA (AA) - ABD'li biyoteknoloji şirketi Vaxart tarafından geliştirilen, tablet formunda ağız yoluyla alınabilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "VXA-CoV2-1" adlı Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Birinci aşama klinik deneme kapsamında aşı adayı 18 ila 54 yaşlarındaki 48 sağlıklı gönüllü üzerinde iki doz olarak denenecek.

Aşının güvenli olup olmadığının ve bağışıklık etkisinin sınanacağı deneme süresinde deneklere düşük ve yüksek dozlar içeren aşı özellikli tabletler 28 gün arayla verilecek.

- Kovid-19'a karşı ilk tablet aşı dayı

"VXA-CoV2-1", Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayları arasında tablet formundaki ilk örnek oldu.

Aşı adayının, enjeksiyon yoluyla uygulanan muadillerine göre, dağıtım ve geniş kitlelere tatbik edilme bakımından kolaylıklar sağlayacağı öngörülüyor.

Enjeksiyon formunda uygulanan aşıların soğutucularda muhafaza edilmesi gerekirken tablet formundaki aşı adayı oda sıcaklığında saklanabiliyor.

Daha önce Çin, 11 Eylül'de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay vermişti.

- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

- Dünyada 42 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2 Ekim itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 42 aşı adayı klinik deneme, 151 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Klinik denemeleri yürütülen aşıların 10'u üçüncü, 14'ü ikinci, 18'si ise birinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 38,4 milyonu aşarken, 1 milyondan 92 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay