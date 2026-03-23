AB’den Trump’ın geri adımına destek! Bölgesel güvenlik için Türkiye devrede

Orta Doğu'da tansiyonu bir nebze düşüren "5 günlük erteleme" kararı sonrası Brüksel'den Ankara merkezli bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen görüşmelerin "yapıcı" geçmesi nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırı planını dondurduğunu açıklamasının ardından AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni destek mesajı yayımladı. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın krizin kalıcı çözümü için Türkiye, Katar ve İran hattında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü bildirilirken, bölgedeki aktörlerle tam uyum içinde çalışılacağı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının ardından "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin gerginliğin azaltılması ve azami itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan El Anouni, "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Türkiye, Katar ve İran'daki mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini aktaran El Anouni, AB'nin ileriye dönük diplomatik yol arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

El Anouni, AB'nin bölgedeki ortaklarıyla irtibatta olmaya devam edeceğini ve bölgesel istikrar, güvenlik ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

TRUMP AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN FİDAN'DAN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, savaşı durdurma yönündeki çabalar ele alındı.