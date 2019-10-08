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AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

AB Konseyi, kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara üst düzey koruma sağlamaya onay verdi.

08 Ekim 2019 Salı 10:05
AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, muhbirlere yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemeye onay verdiğini açıkladı. 

Yeni düzenlemeye göre, kamu, finans ve sağlık gibi birçok sektördeki muhbirlere üst düzey koruma sağlanacak.

Düzenleme muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak

Kamu ya da özel sektörde muhbirlerin bilgi paylaşımı sağlaması için güvenli kanallar oluşturulmasını öngören yeni düzenleme, muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak.

Yeni düzenleme, muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçecek.

Tüm AB ülkelerinde geçerli olacak yeni düzenleme 2021'de yürürlüğe girecek.

 



 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:05
  1. muhbir
  2. Avrupa Birliği
  3. Anadolu Ajansı

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