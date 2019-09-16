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AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek

AB Komisyonu, Kıbrıs Türklerinin ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçlayan 35,4 milyon avroluk program onayladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirmek için toplam 35,4 milyon avroluk programa onay verdi.

AB Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2019 Eylem Programı'nın onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, toplam 35,4 milyon avroluk programın, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirmeyi, iki taraf arasındaki teması arttırmayı ve AB müktesebatına uyum çalışmalarına yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.

Programda, temel altyapı projeleri ile çevre koruma alanlarına öncelik verildiğine işaret edilen açıklamada, sağlık, gıda güvenliği ve eğitim gibi alanların da destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin yardım programı kapsamında, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik projelere 2006-2019 döneminde 555 milyon avro tahsis edildiği bildirildi.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
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