AB'den ithal çelik tedbiri AB, çelik sektörünü ithal ürünlerden korumaya yönelik nihai tedbirlerini 2 Şubat'ta uygulamaya başlayacak

Avrupa Birliği (AB), çelik sektörünü ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik kalıcı tedbirleri yarın uygulamaya başlayacak. AB Komisyonu, ABD'nin uygulamaya başladığı vergiler sonucu artan çelik ithalatından Avrupa'daki üreticileri korumaya yönelik kalıcı tedbirlerin 2 Şubat tarihinden itibaren uygulanacağını açıkladı. Buna göre, AB'nin kota sistemiyle 26 farklı kategorideki çelik ürünlerin ithalatı son 3 yılın ortalamasını geçtiği takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya girecek. AB'nin çelik sektörünü korumayı amaçlayan kalıcı tedbiri Temmuz 2021'e kadar devam edecek. AB, temmuzda ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda ilave gümrük vergisi uygulama kararını geçici olarak başlatmıştı. Söz konusu geçici tedbir şubat ayında sona erecekti. Çin, Rusya, Hindistan, Güney Kore, Ukrayna ve Türkiye, AB'ye en fazla çelik ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

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