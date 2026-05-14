AB'den flaş "hantavirüs" hamlesi! O mekanizmayı aktif hale getirdiler
AB'den flaş "hantavirüs" hamlesi! O mekanizmayı aktif hale getirdiler

AB'den flaş "hantavirüs" hamlesi! O mekanizmayı aktif hale getirdiler

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyonu artırmak için Entegre Siyasi Kriz Müdahale (IPCR) mekanizmasının "bilgi paylaşımı modunda" aktif hale getirildiğini duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyonu artırmak amacıyla Entegre Siyasi Kriz Müdahale'nin (IPCR) "bilgi paylaşımı modunda" aktif hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, IPCR'nin aktif hale gelmesiyle üye ülkeler ve AB kurumları arasında hantavirüs bağlantılı "bilgi alışverişinin kolaylaşacağı" kaydedildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine (ECDC) göre, hantavirüs riskinin Avrupa halkı için "çok düşük" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bilgi alışverişi ve koordinasyon faaliyetleri, özellikle sağlık ve sivil koruma toplulukları olmak üzere, ilgili sektörlerde AB düzeyinde halihazırda yürütülmektedir." denildi.

"Tam", "bilgi paylaşımı" ve "izleme" modları bulunan AB'nin IPCR mekanizması, büyük krizler karşısında hızlı ve koordineli karar alma sürecini desteklemek için kullanılıyor.

Daha önce Türkiye'deki 6 Şubat 2023 depremlerinde ve Kovid-19 salgını gibi durumlarda aktif hale getirilen IPCR, mevcut olarak Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve "göç ve mülteci krizi" nedeniyle "tam" modda faal durumda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.

HANTAVİRÜS HAKKINDA

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Avrupa'da hantavirüs alarmı
