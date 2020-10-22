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Aktüel AB'den 3 ülkeye daha seyahat kısıtlaması
Aktüel

AB'den 3 ülkeye daha seyahat kısıtlaması

Kanada, Gürcistan ve Tunus'a sınırların kapatılması tavsiye edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:48:09 -
AB'den 3 ülkeye daha seyahat kısıtlaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarını Kanada, Gürcistan ve Tunus'a kapatmaları tavsiye edildi.

AB Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesini güncelledi.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında tamamen kapatılan dış sınırlar, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.

Söz konusu ülkeler dışında yer alan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Daha önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Kanada, Gürcistan ve Tunus'a da AB'nin sınırları kapatılacak.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.

- Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, "tavsiye" niteliği taşıyor.

Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

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