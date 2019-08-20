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ABD'den Yunanistan'a tehdit gibi uyarı: Cezalandırılırsınız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran tankerine yardım etmemesi konusunda Yunanistan'a uyarıda bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 11:55
ABD'den Yunanistan'a tehdit gibi uyarı: Cezalandırılırsınız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı.

Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun "terör örgütüne destek" olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.

Tankerin "terör örgütü" olarak gördükleri İran Devrim Muhafızları'nın faaliyetleri kapsamında Suriye'ye petrol taşıdığını vurgulayan Amerikalı yetkili, bu tavırlarının tankere yardımcı olacak tüm ülkeler için geçerli olacağını da kaydetti.

Grace 1 olan adı Adrian Darya One 1 olarak değiştirilen tanker Pazar akşamı, yaklaşık 1,5 ay alıkonduğu Cebalitarık'tan hareket etmişti.

Tankerin Pazar günü Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na varması bekleniyor.

"Talihsiz bir durum"

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Cebalitarık yönetiminin tankerin hareket etmesine izin vermesinin "talihsiz bir durum" olduğunu söyledi.

Fox News'a konuşan Pompeo, "İran eğer bu tankerdeki petrolün satışından kâr etmekte başarılı olursa, Devrim Muhafızları terör kampanyasını sürdürmek için daha fazla paraya, servete ve kaynağa sahip olacaktır" dedi.

Cebelitarık yönetimi kararına gerekçe olarak İran Devrim Muhafızları'nın "AB'nin terör örgütleri listesinde olmamasını" göstermişti.

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:55
  1. ABD
  2. Yunanistan

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