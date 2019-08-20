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ABD’den yaptırım tehdidi! F-35 programındaki gelişmeleri örnek gösterdi

Rusya’dan S-400 satın alınmasının ardından, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkaran ABD, Ortadoğu'da Çin teknolojisini satın alan diğer ülkeler için de yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

20 Ağustos 2019 Salı 09:56
ABD’den yaptırım tehdidi! F-35 programındaki gelişmeleri örnek gösterdi

ABD'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının ardından, Ortadoğu'da Çin teknolojisini satın alan diğer ülkeler için de yaptırımlar masada. Pentagon'un Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, "Türkiye'nin F-35 programının iptal edilmesi yönündeki kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, "ABD, ortaklarının terörizmle savaşta kapasitesini artırmaya, bölgesel huzuru bozanları caydırmaya ve Ortadoğu’da istikrarı desteklemeye bağlı kalacaktır" dedi.

F-35 örneği

ABD merkezli Al-Monitor sitesine konuşan Mulroy, "Fakat, Türkiye'nin F-35 programının iptal edilmesi yönünde bakanlığın verdiği kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin'in askeri teknoloji alanındaki küresel girişimlerine yönelik artan endişeler nedeniyle ilk resmi ziyaretlerini Asya-Pasifik ülkelerine gerçekleştirmişti.

"Silahlarımızın güvenliğini tehdit ederse..."

Mulroy, "Mesaj basit olacak. Bu demektir ki Rusya da Çin silahlarının satın alınması, bizim silahlarımızın operasyonel güvenliğini tehdit ettiği takdirde, kendi silahlarımızı çekmekten başka seçeneğimiz kalmaz" dedi.

Pentagon'un müttefiklerini spesifik Çin silahlarının satın alınmasıyla ilgili müttefiklerini uyarıp uyarmadığı bilinmiyor. Pekin Yönetimi, 2013-2017 arasında Ortadoğu'ya 10 milyar dolarlık silah sattı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:56
  1. ABD
  2. Rusya
  3. S-400
  4. Türkiye
  5. F-35
  6. Pentagon'un Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy
  7. Çin
  8. Orta Doğu
  9. ticaret
  10. ABD Savunma Bakanı Mark Esper

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  • hizipsavarhizipsavar42 dk önce
    artık dünya devletleri buna bir dur demeli. amerikanın çıkarlarına olmayan her şeyde yaptırım kararı tam bir şerefrsizlik. o zaman bundan soonra amerikan malı alanlarada diğerleri yaptırım uygulasın. birisi amerikaya bu dünyanın sahibi olmadığını söylemesi lazım.

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