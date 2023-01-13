ABD'den ürküten UFO raporu: 2021'den bu yana...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Mart 2021'den bu yana 366 tanımlanamayan uçan cisim ihbarı alındığını, bunlardan 171'inin henüz tanımlanamadığını açıkladı. Bazılarının olağan dışı uçuş özellikleri veya performans sergilediğine dikkat çekildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yıllık “Tanımlanamayan Uçan Cisim" raporunu yayımladı. Buna göre Mart 2021'den bu yana 366 "Tanımlanamayan Uçan Cisim" ihbarı alındığı ifade edildi.

Halk arasında UFO olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimlerden 163’ünün balon veya benzeri araçlar, 26’sının insansız hava aracı veya dron, 6’sının ise kuş, poşet gibi cisimler ve hava olayları olduğu kaydedildi.

171 ihbarın ise henüz tanımlanamadığı vurgulandı. Raporda, “Bu tanımlanamayan cisimlerden bazılarının, olağandışı uçuş özellikleri veya performans sergilediği görülüyor ve daha fazla analiz gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca 366 ihbardan 119’unun Mart 2021'den önce alındığı, ancak geçmiş dönemdeki raporlara dahil edilmediği belirtilirken, 247'sinin yeni ihbar olduğu aktarıldı.