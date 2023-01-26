  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD’den Türkiye'ye bir akılalmaz talep daha: O ülkenin uçuşlarını engelleyin
Gündem

ABD’den Türkiye'ye bir akılalmaz talep daha: O ülkenin uçuşlarını engelleyin

Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmaya çalışan ABD'den yine ilginç bir talep geldi. ABD, Rus hava yolu şirketlerinin Amerikan yapımı uçaklarla Türkiye'ye uçmasının engellenmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 16:50:00 -
ABD’den Türkiye'ye bir akılalmaz talep daha: O ülkenin uçuşlarını engelleyin

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den Rus hava yolu şirketlerinin ABD yapımı uçaklarla Türkiye'ye uçmalarını engellemesini istedi.

Rusya'ya dönük yaptırımlarına Türkiye'yi de dahil etmeye çalışan ABD, Rus hava yolu şirketlerinin ABD yapımı uçaklarla Türkiye ile Rusya arasında uçuş yapmalarının engellenmesini istedi.

Forex Haber'in Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre ABD'li bir yetkili, Rusya'ya dönük ambargoları ihlal eden Türk vatandaşlarını karşı karşıya kalacakları riskler konusunda uyardıklarını söyledi. Yetkili, Amerikan yapımı Rus uçaklarına yakıt ikmal, yedek parça sağlamanın yaptırımların ihlali olabileceğini söylediklerini vurguladı.

Haberde, Türkiye'ye yapılan uyarının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı uzun vadede izole edip edemeyecekleri, Moskova'nın özellikle üçüncü ülkelerin yardımı ile ekonomik aktivitesini sürdürmesinin yolunu bulup bulamayacağı konusunda önemli bir test olacağı ifade edildi.

Turizm Güncel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Büyük şeytan baş harami abd gücün yetiyorsa sen engelle. Her b**'a aklın eriyordu sivil uçaklara uçuş engeli koyma nasıl aklına gelmedi.

Midyatlı

kesinlikle Türkiye bu isteklere kulak asmamalı yoksa devamı gelir ve bizim içinden çıkamaz bir hal alırız. hatta gerekirse Rusyaya yadım yapmalıyız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23