ABD’den Türkiye'ye bir akılalmaz talep daha: O ülkenin uçuşlarını engelleyin
Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmaya çalışan ABD'den yine ilginç bir talep geldi. ABD, Rus hava yolu şirketlerinin Amerikan yapımı uçaklarla Türkiye'ye uçmasının engellenmesini istedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den Rus hava yolu şirketlerinin ABD yapımı uçaklarla Türkiye'ye uçmalarını engellemesini istedi.
Rusya'ya dönük yaptırımlarına Türkiye'yi de dahil etmeye çalışan ABD, Rus hava yolu şirketlerinin ABD yapımı uçaklarla Türkiye ile Rusya arasında uçuş yapmalarının engellenmesini istedi.
Forex Haber'in Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre ABD'li bir yetkili, Rusya'ya dönük ambargoları ihlal eden Türk vatandaşlarını karşı karşıya kalacakları riskler konusunda uyardıklarını söyledi. Yetkili, Amerikan yapımı Rus uçaklarına yakıt ikmal, yedek parça sağlamanın yaptırımların ihlali olabileceğini söylediklerini vurguladı.
Haberde, Türkiye'ye yapılan uyarının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı uzun vadede izole edip edemeyecekleri, Moskova'nın özellikle üçüncü ülkelerin yardımı ile ekonomik aktivitesini sürdürmesinin yolunu bulup bulamayacağı konusunda önemli bir test olacağı ifade edildi.
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