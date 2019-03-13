ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
ABD Savunma Bakanlığı, F-35 ve Patriotların tedarikine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere bir şartla devam edeceklerini duyurdu. Pentagon, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi halinde müzakereleri sürdüreceklerini açıkladı.13 Mart 2019 Çarşamba 21:24
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'yle Patriot füze sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmelere devam etmek için Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini şart koştu.
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Catherine Wilbarger, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alınmasını öngören anlaşmayı tamamlamamayı taahhüt etmesi halinde Washington yönetiminin Patriot sevkiyatına ilişkin müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.
"Ankara'nın S-400 almamayı taahhüt etmesi..."
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde Türkiye'ye olası Patriot sistemleri tedariki hakkında konuşan Wilbarger, "Türkiye'yle bu potansiyel satışı istişare etmeye ancak Ankara'nın S-400 almamayı taahhüt etmesi halinde devam edeceğiz" dedi.
"F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak"
Hafta başında Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" demişti ve Türkiye'nin S-400'leri alması halinde 'askeri ilişkiler bakımından ağır sonuçları olacağını' vurgulamıştı.
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