ABD'den Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

TBMM'de İsveç’in NATO’ya katılımına onay verilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO’ya katılım başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokole onay verilmesinin ardından Beyaz Saray kanadından konuya ilişkin ilk açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO’ya katılım başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Başkan Biden için önemli bir öncelik oldu. Güçlü ve yetenekli bir savunma ortağı olan İsveç’in NATO üyeliği ABD'yi ve İttifakı daha güvenli ve güçlü kılacaktı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA