ABD'den sonra harekete geçtiler! Onlar da Suriye'den çekiliyor ABD kuvvetlerinin terör örgütü YPG üslerini boşaltmasının ardından İngiliz basını, ülkenin özel kuvvetlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu.

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunda kalan bölgedeki terör güçlerini temizlemek ve bölgeyi güvenli hale getirmek için Suriye’ye gerçekleştireceği operasyonun uyandırdığı yankılar devam ediyor. ABD'den sonra İngilizler de çekiliyor Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu duyurmasının ardından, bölgede YPG’ye destek için bulunan birliklerini geri çekmeye başladığını açıklayan ABD’ye, şimdi de İngilizler katıldı. The Times’ın duyurduğu haberde, Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi halinde, aktif görev için orada bulunan yüzlerce özel İngiliz kuvvetinin de bölgeyi terk etmeye başlayacağı belirtildi.

İngilizlerin bu hamlesiyle, ABD’nin bölgedeki YPG üslerini terk etmelerini tepkiyle karşılayarak “Bizi yüzüstü bıraktınız” çığlıkları atan terör unsurlarına bir darbe daha vurulmuş oldu.

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