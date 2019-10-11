ABD'den skandal yaptırım açıklaması: Trump imzaladı... ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir tehditte bulundu. Mnuchin, "Trump ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, "Trump ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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