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ABD'den skandal yaptırım açıklaması: Trump imzaladı...

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir tehditte bulundu. Mnuchin, "Trump ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 21:29
ABD'den skandal yaptırım açıklaması: Trump imzaladı...

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, "Trump ABD'li yetkililere Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 21:29
  1. ABD
  2. abd yaptırım

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  • abdullahabdullah5 dk önce
    ABD haydut ama salak değildir, Türkiye gibi emsalsiz mert bir devleti kaybetmeyi göze alamaz...

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