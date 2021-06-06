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Dünya ABD'den Rusya'nın eylemlerine karşılık verme sözü
Dünya

ABD'den Rusya'nın eylemlerine karşılık verme sözü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'saldırgan' olarak görecekleri Rusya’nın tüm eylemlerine karşılık verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:31:00 -
ABD'den Rusya'nın eylemlerine karşılık verme sözü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Axios’a açıklamasında, “Moskova’nın bize ve müttefiklerimize karşı akılsızca davranması durumunda tedbirler alacağımızı açıkça ortaya koyduk” ifadesini kullandı.

ABD’li bakan, Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istediklerini de sözlerine ekledi.

Rusya, hiçbir ülkeye karşı agresif niyetinin olmadığını defalarca dile getirmişti.

ABD ve NATO'nun son yıllarda Rusya sınırlarındaki askeri faaliyetlerine ağırlık verdiği bildirildi.

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Yorumlar

deniz

NATO MU KALDI BİLİNKENNNN SOVYETLER DAĞILALI ÇOK OLDU BİLİNKEN ARKA BAHÇEN YAPTINIZ LA NATOYU GARİBİM AVRUPALI DEVLETLERİ RUSLARLA KORKUTTUNUZ GİZLİ GİZLİ ANLAŞIP PLANLAR MI YAPIYORSUNUZ 
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