  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de kritik toplantı ertelenmişti... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi! Herkesin bildiğini yeni kabul eden BM, İsrail’i "kara listeye" aldı Sapıklıkları tescillendi Gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi daha! GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN hedefleri tam isabetle vurdu Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı! İran’dan “Umman'la dayanışma içindeyiz” çıkışı Zorbaya Maskat uyarısı DEM Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti Kurultay Pazarlıkları İfadeye Girdi! “İmamoğlu’ndan Başkanlık Sözü Alındı” Tek çıkış yolu artık Türkiye! Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor!
Dünya ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular
Dünya

ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular

ABD, İran ordusunun petrol satışlarından gelir elde etmesini engellemek amacıyla yeni yaptırımlar açıkladı. Washington, Tahran’ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini yeniden inşa etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ABD yönetimi, İran’a yönelik ekonomik baskıyı artıran yeni bir adım attı. Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışları üzerinden sağladığı finansmanı hedef alan yeni yaptırımları devreye soktuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin İran’ın askeri petrol ticaretine karşı ek önlemler aldığı belirtildi. Washington yönetimi, bu gelirlerin İran’ın silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmak ve bölgedeki tehdit kapasitesini korumak için kullanıldığını savundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi.

Bu satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının petrol satış kolu olan Sepehr Energy Jahan firmasının petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde gölge filo gemilerine ve paravan şirketlere bağımlı olduğu belirtilerek, bu kapsamda çeşitli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi
Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi

Ekonomi

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir: Belirsizlik yeniden yükselişe geçirdi

Petrol rafinerisine saldırı
Petrol rafinerisine saldırı

Dünya

Petrol rafinerisine saldırı

Petrol fiyatlarında düşüş!
Petrol fiyatlarında düşüş!

Ekonomi

Petrol fiyatlarında düşüş!

Bir Avrupa klasiği: Norveç içerde çevreci, dışarda petrol ihracatçısı!
Bir Avrupa klasiği: Norveç içerde çevreci, dışarda petrol ihracatçısı!

Ekonomi

Bir Avrupa klasiği: Norveç içerde çevreci, dışarda petrol ihracatçısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23