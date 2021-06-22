ABD'den kritik Türkiye adımı!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir heyet, Afganistan konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

Pentagon heyetinin bu Perşembe günü Türkiye'ye gelmesi ve ABD'nin Afganistan'den çekilmesi sürecini, ayrıca Türkiye'nin Kabil'de başlaması beklenen misyonu müzakere etmesi bekleniyor.

TRT Haber'in Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aktardığı haberde, görüşmede ana noktanın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak olduğu vurgulandı.

"Ayrıntılar netlik kazanacak"

Öte yandan, sürece dair Middle East Eye'a açıklamada bulunan Türk yetkililer, sürecin kısa bir süre sonra netleşeceğini belirtti.

Yetkililer, Türkiye ile Afganistan'daki misyonda hangi ülkelerin yer alacağına dair henüz net bir durum olmadığını, şu an Afganistan'da olan ve ülkede kalmaya devam etmek isteyen başka ülkelerin de olduğunu, 4-5 gün içerisinde sürecin netlik kazanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada, Pakistan ve Macaristan'ın Türkiye ile beraber Afganistan misyonuna dahil olabileceğini ifade etmişti.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerin ardından Afganistan misyonunun kapsamının netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News