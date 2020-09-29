ABD'den İncirlik Üssü açıklaması

Medyada yer alan haberler sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, İncirlik Üssü'nde ABD varlığının devam edeceği, ABD'nin İncirlik'te Türk hükümetinin davetlesi olarak bulunduğu ve İncirlik'teki ABD varlığının NATO müttefiki olan Türkiye ile güçlü bağların göstergesi olduğu açıklandı.

Taşınacağı iddia edilmişti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyasında yer alan haberlerde, Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'in, ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nün BAE'ye taşınması için Pentagon ile görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.

Yine medyada yer alan haberlerde İncirlik Üssü'nün Girit Adası'na taşınacağı da iddia edilmişti.