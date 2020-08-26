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Aktüel ABD'den Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle 24 Çinli şirkete yaptırım kararı
Aktüel

ABD'den Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle 24 Çinli şirkete yaptırım kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:47:18 -
ABD'den Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle 24 Çinli şirkete yaptırım kararı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD özgür ve açık bir Güney Çin Denizi'ni desteklemektedir. Büyüklüğü ne olursa olsun tüm milletlerin egemenlik haklarına saygı duyuyoruz, ayrıca uluslararası hukuka uygun şekilde denizlerde barışı ve özgürlüğü korumak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in Güney Çin Denizi'nde "kanunsuz denizcilik iddialarına" karşı sert adımlar atacaklarını geçen ay açıkladıklarını vurgulayan Pompeo, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanlardaki iddialar, inşaat çalışmaları ya da askeri faaliyetlerde yer alan veya bunlardan sorumlu olan bazı Çin vatandaşlarına vize yasağı uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerin isimleri verilmezken, yaptırım listesine alınacak kişilerin ailelerinin de ABD'ye giriş yasağına tabi oldukları vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Çin ordusunun, Güney Çin Denizi'nde uluslararası alanda kınanmış yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan" 24 şirketin de yaptırım listesine alındığı vurgulandı.


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