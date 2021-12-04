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Ekonomi ABD'den gelen haberin ardından gram altın rekor tazeledi!
Ekonomi

ABD'den gelen haberin ardından gram altın rekor tazeledi!

Altın fiyatları, ABD'de Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin altında kalmasının ardından hareketlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:36:00 -
ABD'den gelen haberin ardından gram altın rekor tazeledi!

ABD'de tarım dışı istihdam artışı ekonomist beklentilerin oldukça altında, 210 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye düştüğü görüldü. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında hareketlilik oldu.

Gram altın rekor tazeledi

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL’nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor kırmıştı.

Öğle saatlerinde 789,99 lirayı görerek rekor tazeleyen gram altın, Merkez Bankasının döviz müdahalesinin ardından 780 lira seviyesine kadar geriledi.

ABD'den gelen verilerin ardından güvenli liman tekrar 787 lira seviyesinden fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan tarım dışı istihdam verileri altın fiyatlarında kısa süreli oynaklık yaşatmaya devam ediyor.

Ons altının fiyatı

Pazartesi günü güne 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık bir seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.773 dolar civarında işlem görüyordu.

Verilerin açıklanmasının ardından ons altın 1.769,43 lira seviyesinden işlem görüyor.

 

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