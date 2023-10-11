ABD'den flaş açıklama! İran Hamas'ın suç ortağıdır ama bir delil bulamadık

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, İran'ın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında "suç ortağı" olduğunu yineleyerek, İran’ın bu benzeri görülmemiş saldırıya özel olarak destek sunduğunu gösteren hiçbir istihbarat bulunmadığını belirtti.

"20'DEN FAZLA ABD VATANDAŞI KAYIP"

Sullivan, "Baştan beri İran'ın geniş anlamda suç ortağı olduğunu söyledik, çünkü Hamas'ın askeri kanadının finansmanında aslan payını onlar sağladı, eğitim sağladılar, destek sağladılar. İran'ın bu saldırıyı önceden bilip bilmediği veya bu saldırıyı planlamaya veya yönlendirmeye yardım edip etmediği sorusuna gelince, burada kürsüde durduğum an itibariyle bunu doğrulamış değiliz” dedi.

Saldırılarda haber alınamayan ABD’lilere değinen Sullivan, 20’den fazla ABD vatandaşının kaybolduğuna inandıklarını belirterek, ancak bu sayının şu anda Hamas'ın esir aldığı ABD’lilerin sayısını yansıtmadığını aktardı. Sullivan, "Durumları hakkında bilgimiz yok ve ABD vatandaşlarının kesin sayısını doğrulayamıyoruz" dedi.

ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın saldırılarında en az 14 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamış, Hamas tarafından Gazze'de rehin tutulanlar arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu söylemişti.