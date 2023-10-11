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Gündem ABD'den flaş açıklama! İran Hamas'ın suç ortağıdır ama bir delil bulamadık
Gündem

ABD'den flaş açıklama! İran Hamas'ın suç ortağıdır ama bir delil bulamadık

Yeniakit Publisher
2023-10-11 06:55:00 -
ABD'den flaş açıklama! İran Hamas'ın suç ortağıdır ama bir delil bulamadık

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda suç ortağı olduğunu yineleyerek, "İran'ın bu saldırıyı önceden bilip bilmediği veya bu saldırıyı planlamaya veya yönlendirmeye yardım edip etmediğini doğrulamış değiliz” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, İran'ın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında "suç ortağı" olduğunu yineleyerek, İran’ın bu benzeri görülmemiş saldırıya özel olarak destek sunduğunu gösteren hiçbir istihbarat bulunmadığını belirtti.

"20'DEN FAZLA ABD VATANDAŞI KAYIP"

Sullivan, "Baştan beri İran'ın geniş anlamda suç ortağı olduğunu söyledik, çünkü Hamas'ın askeri kanadının finansmanında aslan payını onlar sağladı, eğitim sağladılar, destek sağladılar. İran'ın bu saldırıyı önceden bilip bilmediği veya bu saldırıyı planlamaya veya yönlendirmeye yardım edip etmediği sorusuna gelince, burada kürsüde durduğum an itibariyle bunu doğrulamış değiliz” dedi.
Saldırılarda haber alınamayan ABD’lilere değinen Sullivan, 20’den fazla ABD vatandaşının kaybolduğuna inandıklarını belirterek, ancak bu sayının şu anda Hamas'ın esir aldığı ABD’lilerin sayısını yansıtmadığını aktardı. Sullivan, "Durumları hakkında bilgimiz yok ve ABD vatandaşlarının kesin sayısını doğrulayamıyoruz" dedi.

ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın saldırılarında en az 14 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamış, Hamas tarafından Gazze'de rehin tutulanlar arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu söylemişti.

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Yorumlar

sağlam yoğurtcu

Ulan  40 senedir İran öyle İran böyle vurduk vuruyoruz ayakları yapıp durdunuz o İran sizin her yerde her zaman ananızın yoğurdunu ayran yaptı üzerinede çalkalayıp çalkalayıp ayran yaptı

Hikmet

iran aciktan destekliyor . Görmemezlikten geliyorsunuz.
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