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ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi operasyon bölgesinden çektik!

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Askerlerimizi güvenlikleri için olası operasyon bölgesinden çektik" denildi. Açıklamada, "Hala güvenli bölge fikrini destekliyoruz, Suriye genelinde asker sayımızda değişiklik yok" ifadeleri kullanıldı.

08 Ekim 2019 Salı 22:34
ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi operasyon bölgesinden çektik!

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Askerlerimizi güvenlikleri için olası operasyon bölgesinden çektik" denildi. Açıklamada, "Hala güvenli bölge fikrini destekliyoruz, Suriye genelinde asker sayımızda değişiklik yok" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 22:34
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