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Dünya ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açıklaması: Umutluyuz
Dünya

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açıklaması: Umutluyuz

Yeniakit Publisher
2023-07-25 00:59:00 -
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açıklaması: Umutluyuz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Anlaşması'nın yeniden tesis edilmesi konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması öngörülen görüşmesinden olumlu sonuç elde edeceğinden umutlu olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Miller, Erdoğan'ın Putin'le tahıl anlaşmasıyla ilgili görüş belirttiği açıklamasına atıf yaparak, öngörülen görüşmeden "başarı çıkacağına" inandıklarını belirtti.

Miller, soru üzerine, "Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Başkan Putin'i Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya teşvik etmek için daha fazla görüşme yapmak istediğini söyledi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda "bölgedeki tüm müttefiklerin ve ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacağını" belirten Miller, Türk ve Rus liderin bu konudaki görüşmesi hakkında, "Bu tartışmalardan bir miktar başarı çıkacağına dair umutlu olacağız." dedi.
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