ABD’den Batı Yaka rahatsızlığı: Netanyahu’dan acil kriz toplantısı

ABD’den Batı Yaka rahatsızlığı: Netanyahu’dan acil kriz toplantısı

ABD’nin, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarına yönelik İsrailli yerleşimci saldırılarının artmasından Tel Aviv yönetimine duyduğu rahatsızlığı ilettiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Batı Yaka'daki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle kurmaylarıyla acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin katıldığı görüşme, Netanyahu'nun Washington yönetiminden bir telefon almasının ardından gerçekleşti.

Washington yönetiminden üst düzey bir yetkili, Netanyahu ile irtibat kurarak, "İran'a saldırılar devam ederken işgal altındaki Batı Yaka'da artan şiddetten duydukları hoşnutsuzluğu" iletti.

Netanyahu, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda işgal altındaki Batı Yaka'da Yahudilerce işlenen suçların dikkatlerini İran'a vermelerini engellediğini belirterek, bu suçların önüne geçilmesini talep etti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ve saldırılarını destekleyen söylemle tanınan Ben-Gvir ise Netanyahu'ya "Her yerde suç işleniyor, ama söz konusu Yahudiler olunca konuşuyorsunuz." diye çıkıştı.

KAN'ın haberinde, bu yaşananların ardından Genelkurmay Başkanı Zamir'in işgal altındaki Batı Yaka'yı gezdiğini ve Netanyahu'nun Batı Yaka ile de ilgilenen Merkez Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 21 Mart'ta Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli ile Filistinli bir kişinin karıştığı trafik kazasında Yahudi yerleşimci ölmüştü.

Bu olayın ardından Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Yaka'nın Nablus kenti ve çevresinde, iki gece üst üste Filistinlilerin beldelerine organize ve kitlesel saldırılar düzenlemiş, içeride sakinleri bulunan evleri ve araçlarını kundaklamış, çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vuruyor: Ölü ve yaralılar var

"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"

Gerçek sonradan ortaya çıktı: Hizbullah değil, İsrail topçusu vurdu

İspanya Lübnan'daki yıkımlardan dolayı İsrail'i şiddetle kınadı Avrupa'da sadece onlar dik duruyor

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran'dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
'Türkler düzeni bozuyor' yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya'da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in stratejik noktaları ve köprüleri hedef alan saldırılarına karşı sert bir uyarıda bulundu...
