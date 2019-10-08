ABD'den 28 Çin şirketine yaptırım

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kapsamında uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in Sincan Uygur bölgesinde hak ihlallerine karıştığını iddia ettiği 28 Çinli şirket ve kuruluşun kara listeye alındığını duyurdu.

İnsan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, kara listeye alınan bu kuruluşların arasında 8 teknoloji şirketinin yanısıra, bazı devlet güvenlik ofisleri de bulunuyor.

ABD, bu kararın, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak ve diğer Müslüman grupları zorla kamplarda tutmak, yüksek teknoloji ile gözetlemek nedeniyle alındığını açıkladı. Kararda ayrıca söz konusu şirketlerin, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri ile insan haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Kara listeye alınan bu 28 Çinli kuruluşun ürün ve hizmetlerinin ABD’ye girişine engel getiren karar uyarınca, ABD’li şirketlerin de ticari olarak bu Çinli kuruluşlarla iş yapması yasaklandı.

İki ülke arasında ticari yaptırımlar konusunda müzakerelerin devam ettiğini bir dönemde ABD’nin aldığı bu son kararı değerlendiren Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü ise “Bugünkü kararın bu ticaret müzakereleri ile bir ilgisi yok” dedi.

Kara listeye alınan ve yapay zeka ile yüz/ses tanıma temelli güvenlik teknolojileri sistemleri geliştiren sözkonusu teknoloji şirketleri şunlar:

Dahua Technology, Hikvision, iFlytek, Megvii Technology, SenseTime Group, Xiamen Meiya Pico Information, Yitu Technologies, Yixin Technology.