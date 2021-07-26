  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı
Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
Korona Virüs ABD'de zorunlu aşı çağrısı
Korona Virüs

ABD'de zorunlu aşı çağrısı

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşları, koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 21:07:00 -
ABD'de zorunlu aşı çağrısı

Açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında, Amerikan Tabipler Birliği, Amerikan Doktorlar Koleji, Amerikan Hemşireler Birliği, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Cerrahlar Koleji ve Amerikan Halk Sağlığı Derneği'nin bulunduğu 56 sağlık kuruluşu ve organizasyon yer aldı.

Ortak açıklamada, sağlık kuruluşlarının çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesi istendi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki Houston Methodist Hastanesinde, 23 Haziran'da, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

Haziran başında, söz konusu hastaneden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette de ABD genelinde, Kovid-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay