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Dünya ABD'de Utah Valisi halkı yağmur duasına davet etti
Dünya

ABD'de Utah Valisi halkı yağmur duasına davet etti

ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına katılmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:52:00 -
ABD'de Utah Valisi halkı yağmur duasına davet etti

ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına katılmaya çağırdı.

Bir süredir şiddetli kuraklığın baş gösterdiği Utah'ta Vali Cox, yayınladığı görüntülü mesajında şunları kaydetti:

"Zaten daha önce tüm Utahlılardan uzun duşlardan kaçınarak, sızdıran muslukları tamir ederek ve az suya uygun peyzajlar ekerek su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ihtiyacımız var ve hem de buna şimdi ihtiyacımız var. İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkından 4-6 Haziran arasındaki hafta sonu yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum."

Mesajında eyalette yaşanan kuraklığın ekinlere ve yaban hayatına zarar verebileceği, ölümcül yangınlara neden olabileceği ikazında bulunan Vali Cox, "İş birliği halinde hep beraber dua eder ve Tanrı'dan ya da hangi üstün güce inanıyorsanız ondan daha fazla yağmur yağdırmasını istersek süren kuraklığın ölümcül boyutlarından kurtulabilme şansımız olabilir." ifadesini kullandı.

Vali önceki gün yağmur duası için bir de genelge yayımlamıştı.

Utah geçen yıl da şiddetli kuraklık yaşamış, bundan dolayı eyalette ciddi yangınlar çıkmıştı.

Bu yıl da Vali Cox, 13 Mayıs'ta eyalette kuraklık dolayısıyla acil durum ilan etmişti.

Kuraklığın etkili olduğu bir diğer eyalet olan Kaliforniya'da ise Vali Gavin Newsom 10 Mayıs'ta acil durum ilan etmişti.

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Yorumlar

Levent

Adamı irticacı diye yaftalamasınlar.
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Sıra Kimde

LAİĶlik ELDEN GİTMİŞ,TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ ? PENTAGON GÖREVE ! CAMİLERDEN SONRA KİLİSELER KAPATILMALI,CEMAAT FİŞLENMELİ ...RAHİBELER BAŞÖRTÜSÜNÜ KAMUYA AÇIK YERLERDE TAKMAMALI,BAŞI ÖRTÜLÜ HRİSTİYAN BAYANLAR HER HANGİ BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMAMALI,İNCİL OKUYANLARA MECZUP MUAMELESİ YAPILMALI... YUKARDAKİ SAÇMALIKLAR YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA BİR ÜLKEDE HÂLÂ TEKRARLANARAK TERENNÜM EDİLİYOR...İNANMADINIZ MI ?
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