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ABD'de Türkiye gerginliği! Toplantıyı terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin önde gelen senatörleriyle biraraya geldi. Trump'ın toplantıda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye sarf ettiği sözler nedeniyle toplantı beklenenden kısa sürdü.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:58
ABD'de Türkiye gerginliği! Toplantıyı terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonu görüştü.

Trump'ın, Suriye toplantısında, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile tartıştığı öğrenildi.

Trump'ın Demokrat partililere Pelosi için "Üçüncü sınıf bir politikacıdır. Onun peşinden neden gidiyorsunuz" sözleri üzerine Demokratlar toplantıyı terk etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından sunulan ve Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:58
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

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