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Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte azaldı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 azalarak piyasa beklentisinin altında bir düşüş gösterdi - Birim emek maliyeti ise ilk çeyrekte yüzde 4,8 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:42:30 -
ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 azalırken, birim emek maliyeti yüzde 4,8 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart döneminde ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5 azalması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentisinin altında bir düşüş gösteren tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 1,2 artış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2, çalışma saati yüzde 3,8 azaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8 artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 4 artması bekleniyordu.

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