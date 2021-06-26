  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ilde 2 bölge, koruma altına alındı
Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Taksim'de hareketli anlar! Gözaltılar var
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 342 artarak 603 bin 525'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 17:06:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 503 artışla 33 milyon 603 bin 921'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 342 artarak 603 bin 525 oldu.

California, 3 milyon 814 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 992 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 536 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 644 ve Teksas'ta 52 bin 246 olarak kayıtlara geçti.

151 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 178 milyondan fazla kişiye ilk doz, 151 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 183 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 322 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 511 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 394 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay